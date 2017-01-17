Билеты на бой Джошуа — Кличко распродали за час

rus.DELFI.lv
вторник, 17 января 2017 г. 11:40
Сегодня, 16 января, в продажу поступила вторая часть билетов на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Владимиром Кличко (Украина). Любители бокса смели все билеты за час с небольшим.
© AFP/Scanpix

Поединок в супертяжелом весе Джошуа (18-0, 18 КО) — Кличко (64-4, 53) должен состояться 29 апреля в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону будут стоять сразу три чемпионских титула.

Первая часть билетов на этот бой (50 тысяч) поступила в продажу под конец прошлого года и была распродана в течение суток. Теперь выкуплена вторая, а общее число проданных билетов на этот бой составляет 80 тысяч.

"Бой пользуется феноменальной популярностью. Это самая большая битва в истории британского бокса, думаю, мы могли бы продать вдвое больше. Сейчас попросили увеличить вместимость арены на 5 тысяч и ждем ответа", — рассказал Boxing Scene промоутер Джошуа Эдди Хирн.

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