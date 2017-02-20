Биатлонисты Германии победили в медальном зачете ЧМ, у Норвегии — антирекорд

По итогам проходившего в австрийском Хохфильцене чемпионата мира по биатлону больше всех медалей завоевали спортсмены Германии — восемь наград, из них семь золотых.

Всего на ЧМ-2017 было разыграно 11 комплектов медалей: три — в эстафетах и 8 — в личных гонках. Всего награды получали биатлонисты десяти стран.

Наибольший вклад в успех команды Германии внесла Лаура Дальмайер: она выиграла пять золотых (две эстафеты, гонка на 15 км, пасьют и масс-старт), а также взяла серебро в спринте. Дальмайер на себя переписала мировое достижение: 11 подряд гонок в призерах. Еще по золоту принесли Симон Шемп (масс-старт) и Бенедикт Долль (спринт).

Все остальные команды выиграли только 4 золотых медали. На втором месте в неофициальном командном зачете — Франция, где несколько медалей ей принес Мартен Фуркад. Фаворит сезона взял лишь одно золото — в гонке преследования, зато стал первым в истории биатлонистом, выигравшим личное золото на семи главных стартах подряд. Предыдущий рекорд принадлежал немцу Франку Ульриху, который выигрывал личные золотые медали на шести главных стартах (чемпионатах мира и Олимпиадах) подряд.

На третьем месте — Чехия (4 медали), одно золото ей принесла Габриэла Соукалова, на четвертом — США (2 медали) с золотом Бэйли в гонке на 20 км, на пятом — Россия (золото в мужской эстафете и бронза в смешанной эстафете).

На двух последних ЧМ россияне не могут победить в личных гонках (у мужчин — с 2008 года): последними были Максим Чудов в 2008-м (масс-старт) и Екатерина Юрлова в 2015-м (индивидуальная гонка). Антон Шипулин второй чемпионат мира подряд уехал без личной медали, но все же добыл первое золото — в эстафете.

Сборная Норвегии не завоевала ни одной золотой награды на чемпионате мира впервые с 1999 года. На счету норвежцев на первенстве мира — три серебра Йоханнеса Бо (спринт, преследование и масс-старт) и бронза Уле Эйнара Бьорндалена (гонка преследования).

За последние 30 лет (с ЧМ-1987) сборная Норвегии лишь в пятый раз остается без золотых наград на чемпионатах мира (1993, 1994, 1996, 1999, 2017).

Женская сборная Норвегии повторила антирекорд того же ЧМ-1999, не завоевав ни одной медали в Хохфильцене. На ЧМ в 2015 году норвежки остались без наград в личных гонках и эстафете, но Тириль Экхофф и Фанни Хурн Биркеланд стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете.

* * *

ЧМ-2017. Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Германия — 7-1-0 (8)

2. Франция — 1-2-4 (7)

3. Чехия — 1-2-1 (4)

4. США — 1-1-0 (2)

5. Россия — 1-0-1 (2)

6. Норвегия — 0-3-1 (4)

7. Беларусь — 0-1-0 (1)

7. Украина — 0-1-0 (1)

9. Австрия — 0-0-2 (2)

10. Италия — 0-0-1 (1)

10. Финляндия — 0-0-1 (1)