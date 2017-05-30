Беттмэн подтвердил неучастие НХЛ в ОИ-2018 и не стал ввязываться в дискуссию по Овечкину

rus.DELFI.lv
вторник, 30 мая 2017 г. 18:30
Национальная хоккейная лига не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и это решение окончательное, заявил на пресс-конференции в PPG Paints Arena комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
© AFP / Scanpix

"Мы уже объявили о своем решении шесть недель назад. За это время ничего не изменилось. НХЛ однозначно не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Это окончательное решение.

На вопрос, какой он видит ситуацию с российским нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, который заявил, что в любом случае поедет на Олимпиаду, Беттмэн ответил: "Мы ожидаем, что ни один из игроков НХЛ не примет участие в Играх-2018. Но я бы не хотел ввязываться в эти разговоры прямо сейчас".

В начале апреля НХЛ уже объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018 и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт. Правда, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после этого выражали мнение, что за океаном еще могут поменять свое решение.

Сам Беттмэн не раз подчеркивал, что он не против Олимпиады, а против сроков ее проведения из-за чего пришлось бы снова прерывать чемпионат НХЛ. Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

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