Берлускони завершил сделку по продаже "Милана" китайцам

Сильвио Берлускони завершил сделку по продаже акций итальянского футбольного клуба "Милан" китайскому консорциуму Sport Investment Lux, сообщает пресс-служба клуба.

Холдинговая компания Fininvest семьи 80-летнего Берлускони продала китайским инвесторам 99,93 % акций клуба за 740 млн евро.

Ожидается, что новые руководители "Милана" будут избраны 14 апреля на совете акционеров.

Таким образом, 31-летняя эпоха владения Берлускони "Миланом" завершена. Клуб принадлежал ему с 1986 года.

При Берлускони "Милан" стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов), пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным обладателем Межконтинентального кубка и победителем клубного чемпионата мира.

Наряду с аргентинским "Бока Хуниорс" "Милан" является самым успешным клубом мира по количеству завоеванных титулов на международной арене (по 18).

В последнее время команда результатами не блещет и третий год подряд не может пробиться в еврокубки. В текущем чемпионате "Милан" после 31 тура занимает шестое место.