Белорусский БАТЭ прошел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

rus.DELFI.lv
среда, 19 июля 2017 г. 11:55
Чемпион Беларуси БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу со счетом 3:1 обыграл в гостях армянский "Алашкерт" и прошел в следующий раунд (первая игра — 1:1).
Futbolo kamuolys
© AFP/Scanpix

К неожиданностям можно отнести быстрый вылет "Мальме". В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов шведский клуб выступал на групповой этапе, а в этот раз проиграл македонскому "Вардару". После первого тайма "Мальме" вел 1:0, но развалился во втором тайме (1:3).

Помимо БАТЭ и "Вардара" продолжают выступления сербский "Партизан", исландский "Хафнарфьордур", казахстанская "Астана", азербайджанский "Карабах" и хорватская "Риека".

19 июля состоятся еще 10 матчей.

Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответные матчи

Астана" (Казахстан) — Спартак Юрмала (Латвия) 1:1 (0:0)

Голы: Твумаси 59 — Варданян 72.

Первый матч — 1:0.

Алашкерт (Армения) — БАТЭ (Беларусь) 1:3 (1:2)

Голы: Ненадович 18 — Гордейчук 23, 35, Володько 78.

Первый матч — 1:1.

Вардар (Македония) — Мальме (Швеция) 3:1 (0:1)

Голы: Грнчаров 56, Барсегьян 61, Николов 90 — Розенберг 16 (пен).

Первый матч — 1:1.

Самтредиа (Грузия) — Карабах (Азербайджан) 0:1 (0:1)

Гол: Гуррье 22.

Первый матч — 0:5.

Нью-Сайнтс (Уэльс) — Риека (Хорватия) 1:5 (0:1)

Голы: Чеслевич 69 — Матей 41, Гавранович 54, 79, Гордон 61, Ристовски 64.

Первый матч — 0:2.

Викингур (Фареры) — Хафнарфьордюр (Исландия) 0:2 (0:0)

Голы: Леннон 79 (пен), Валдимарссон 90+1.

Первый матч — 1:1.

Будучност (Черногория) — Партизан (Сербия) 0:0

Первый матч — 0:2.

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Белорусский БАТЭ прошел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Futbolo kamuolys
Чемпион Беларуси БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу со счетом 3:1 обыграл в гостях армянский "Алашкерт" и прошел в следующий раунд (первая игра — 1:1).

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