Помимо БАТЭ и "Вардара" продолжают выступления сербский "Партизан", исландский "Хафнарфьордур", казахстанская "Астана", азербайджанский "Карабах" и хорватская "Риека".

К неожиданностям можно отнести быстрый вылет "Мальме". В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов шведский клуб выступал на групповой этапе, а в этот раз проиграл македонскому "Вардару". После первого тайма "Мальме" вел 1:0, но развалился во втором тайме (1:3).

Белорусский БАТЭ прошел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Белорусский БАТЭ прошел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов Чемпион Беларуси БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу со счетом 3:1 обыграл в гостях армянский "Алашкерт" и прошел в следующий раунд (первая игра — 1:1).

"Барселона" опровергла слухи о переходе Неймара Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" опровергло информацию о скором переходе бразильского форварда Неймара во французский ПСЖ.

Родченков обвинил российские спецслужбы в устранении директора РУСАДА Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в новом фильме "Икар" обвиняет российские спецслужбы в устранении экс-исполнительного директора РУСАДА Никиты Камаева, который собирался написать книгу о деятельности этой организации.

Мэйуэзер и Макгрегор продолжили оскорблять друг друга в Лондоне В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием ирландского бойца ММА Конора Макгрегора и американского боксера Флойда Мэйуэзера перед их боем в Лас-Вегасе. Их четвертое совместное появление было менее напряженным, но соперники продолжали осыпать друг друга ругательствами.