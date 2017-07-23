Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал чемпионата Европы, услышав чужой гимн

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NEWSru.com
воскресенье, 23 июля 2017 г. 10:50
Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, уверенно ставшая чемпионкой Европы среди юниоров в тройном прыжке, покинула пьедестал во время церемонии награждения из-за того, что организаторы турнира в итальянском Гроссето включили гимн другой страны, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В пятницу Скворцова одержала победу в тройном прыжке с результатом 14,21 метра, что является ее новым личным рекордом.

Во время церемонии награждения организаторы по ошибке включили гимн другой страны, какой именно гимн был включен не сообщается. После этого Скворцова немедленно покинула пьедестал и отказалась подниматься обратно даже под угрозой дисквалификации.

Санкций в отношении Скворцовой не последовало. Организаторы принесли извинения спортсменке и белорусской стороне, предложив провести церемонию награждения повторно в субботу. Таким образом, победительницу и медалистов в тройном прыжке будут чествовать вновь.

NEWSru.com
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Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал чемпионата Европы, услышав чужой гимн (9)

Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал чемпионата Европы, услышав чужой гимн
Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, уверенно ставшая чемпионкой Европы среди юниоров в тройном прыжке, покинула пьедестал во время церемонии награждения из-за того, что организаторы турнира в итальянском Гроссето включили гимн другой страны, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

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