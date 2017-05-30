Бейсболисты устроили массовую драку в матче MLB

rus.DELFI.lv
вторник, 30 мая 2017 г. 18:45
В матче Главной североамериканской лиги бейсбола (MLB) между командами "Сан-Франциско Джайентс" и "Вашингтон Нэшионалс" произошла массовая драка с участием игроков обеих команд.
© AFP / Scanpix

Бьющий столичной команды Брайс Харпер напал на питчера калифорнийцев Хантера Стрикленда, который угодил ему мячом в бедро. После этого в потасовку вступили остальные бейсболисты.

MLB объявила, что рассмотрит инцидент и решит вопрос о применении дисциплинарных мер к участникам беспорядков. Матч завершился победой "Вашингтона" (3:0).

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