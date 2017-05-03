Бегунья, лишившая Россию олимпийского золота, созналась в употреблении допинга

Российская бегунья Юлия Чермошанская, ранее лишенная золота Олимпийских игр-2008 в эстафете, подписала форму признания санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

В результате повторной проверки пробы Чермошанской, взятой на Играх-2008, были обнаружены запрещенные субстанции — туринабол и станозолол. По этой причине в августе прошлого года Международный олимпийский комитет лишил сборную России олимпийского золота в Пекине в эстафете 4х100 метров, где участвовала Чермошанская.

Спортсменка планировала оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но впоследствии отказалась от этой идеи. Теперь она дисквалифицирована на два года (срок наказания отсчитывается с 1 июля 2016-го), плюс подлежат аннулированию все ее результаты, показанные в период с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года.

Помимо Чермошанской, аналогичные признательные показания в употреблении допинга были подписаны еще двумя российскими легкоатлетами, специализирующимися на толкании ядра — Анной Омеровой и Сосланом Цириховым. Они также получили двухлетние дисквалификации.

Омарова отстранена от соревнований с 28 марта 2017 года — даты начала временного отстранения. На Олимпиаде-2008 она показала шестой результат (19,08), а допинг-проба, показавшая положительный результат на туринабол, была взята у спортсменки во время чемпионата мира-2011 в корейском Тэгу, где она заняла 10 место. Теперь аннулированию подлежат все результаты спортсменки в период с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года.

Цирихов также дисквалифицирован с конца марта 2017 года из-за повторной проверки пробы, которая дала положительный результат на туринабол. Так как этот анализ брался во время ЧМ-2013 в Москве (там Цирихов занял только 27 место), аннулированию подлежат все результаты спортсмена, показанные в период с 15 августа 2013 по 14 августа 2015 года.

Ранее признали себя виновными в нарушении антидопинговых правил еще пятеро российских легкоатлетов (метательница молота Анна Булгакова, бегунья Антонина Кривошапка, толкательница ядра Евгения Колодко, метательница диска Вера Ганеева и прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев).

На данный момент по итогам перепроверки допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов Россия уже лишилась двух десятков олимпийских медалей.