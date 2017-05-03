Бегунья, лишившая Россию олимпийского золота, созналась в употреблении допинга

 (1)
rus.DELFI.lv
среда, 3 мая 2017 г. 15:35
Российская бегунья Юлия Чермошанская, ранее лишенная золота Олимпийских игр-2008 в эстафете, подписала форму признания санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
© AP / Scanpix

В результате повторной проверки пробы Чермошанской, взятой на Играх-2008, были обнаружены запрещенные субстанции — туринабол и станозолол. По этой причине в августе прошлого года Международный олимпийский комитет лишил сборную России олимпийского золота в Пекине в эстафете 4х100 метров, где участвовала Чермошанская.

Спортсменка планировала оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но впоследствии отказалась от этой идеи. Теперь она дисквалифицирована на два года (срок наказания отсчитывается с 1 июля 2016-го), плюс подлежат аннулированию все ее результаты, показанные в период с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года.

Помимо Чермошанской, аналогичные признательные показания в употреблении допинга были подписаны еще двумя российскими легкоатлетами, специализирующимися на толкании ядра — Анной Омеровой и Сосланом Цириховым. Они также получили двухлетние дисквалификации.

Омарова отстранена от соревнований с 28 марта 2017 года — даты начала временного отстранения. На Олимпиаде-2008 она показала шестой результат (19,08), а допинг-проба, показавшая положительный результат на туринабол, была взята у спортсменки во время чемпионата мира-2011 в корейском Тэгу, где она заняла 10 место. Теперь аннулированию подлежат все результаты спортсменки в период с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года.

Цирихов также дисквалифицирован с конца марта 2017 года из-за повторной проверки пробы, которая дала положительный результат на туринабол. Так как этот анализ брался во время ЧМ-2013 в Москве (там Цирихов занял только 27 место), аннулированию подлежат все результаты спортсмена, показанные в период с 15 августа 2013 по 14 августа 2015 года.

Ранее признали себя виновными в нарушении антидопинговых правил еще пятеро российских легкоатлетов (метательница молота Анна Булгакова, бегунья Антонина Кривошапка, толкательница ядра Евгения Колодко, метательница диска Вера Ганеева и прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев).

На данный момент по итогам перепроверки допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов Россия уже лишилась двух десятков олимпийских медалей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Бегунья, лишившая Россию олимпийского золота, созналась в употреблении допинга (1)

Бегунья, лишившая Россию олимпийского золота, созналась в употреблении допинга
Российская бегунья Юлия Чермошанская, ранее лишенная золота Олимпийских игр-2008 в эстафете, подписала форму признания санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Кубок Стэнли: "Рейнджерс" размочили счет, "Сент-Луис" в шаге от вылета

Pekka Rinne
В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду обыграл "Оттаву" (4:1) и сократил отставание в серии до 1-2. Четвертый матч серии также пройдет в Нью-Йорке (4 мая).

Финал Кубка России завершился массовой дракой футболистов и зрителей (3)

Финал Кубка России завершился массовой дракой футболистов и зрителей
Сегодня определился победитель Кубка России по футболу, который оспаривали московский "Локомотив" и "Урал" из Екатеринбурга. К сожалению, матч омрачила драка, развернувшаяся в самой концовке игры, когда уже победитель был ясен.

ВИДЕО: Блестящий гол хава "Ливерпуля" и девятая кряду победа "Тоттенхэма"

ВИДЕО: Блестящий гол хава Ливерпуля и девятая кряду победа Тоттенхэма
Матчем между "Уотфордом" и "Ливерпулем" вчера закрылась программа 35 тура в английской футбольной премьер-лиге. Мерсисайдцы одержали минимальную победу благодаря красивейшему голу Эмре Джана и вышли на чистое третье место.

Шарапова вернулась в Топ-300 рейтинга WTA, а лидирует Серена

Marija Šarapova
Российская теннисистка Мария Шарапова, возвратившаяся в тур после 15-месячной допинговой дисквалификации, вернулась в рейтинг WTA и сейчас занимает 262-е место. За полуфинал турнира в Штутгарте, где она уступила француженке Кристине Младенович, экс-первая ракетка мира получила 185 очков.
Facebook друзья
Rambler's Top100