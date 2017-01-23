Бегун Дмитриев рассказал ARD о допинговой мафии в России

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Deutsche Welle
понедельник, 23 января 2017 г. 12:05
Телекомпания ARD выложила на сайте полную запись интервью российского бегуна Андрея Дмитриева немецкому журналисту Хайо Зеппельту.
Dopingas
© Vida Press

Российский бегун Андрей Дмитриев рассказал в интервью немецкому журналисту, автору серии фильмов о приеме запрещенных препаратов в спорте Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt) о том, что в России действует "допинговая мафия". Полную запись беседы со спортсменом немецкая общественно-правовая телекомпания ARD выложила в воскресенье, 22 января, на своем сайте.

"Я называю их мафией… допинговой мафией. Они зарабатывают большие деньги благодаря нелегальным делам. Используют стероиды, чтобы их атлеты показывали более быстрые результаты и отправляют их потом на крупные коммерческие соревнования - в Европе и других местах", - рассказал Дмитриев.

"С моей точки зрения, речь идет о хорошо организованной системе по нелегальному зарабатыванию денег", - утверждает он.

По версии российского атлета, "если появляется что-то или кто-то, кто им не нравится, они (тренеры и лица, покрывающие систему. - Ред.) убирают его со своего пути незаконным способом".

Тренер Казарин продолжает работать

Говоря о специалистах, которые дают спортсменам запрещенные препараты, Дмитриев назвал тренера по легкой атлетике Владимира Казарина, который был фигурантом первого отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2015 году и был "отстранен от деятельности" из-за обвинений в участии в допинговом скандале. По словам российского бегуна, несмотря на принятые меры, Казарин продолжает работать.

Так, Дмитриев утверждает, что в начале ноября 2016 года видел его в лагере сборной России по легкой атлетике в Киргизии. На спортивном объекте с Казариным также находились Мария Фарносова (урожденная Савинова) - российская бегунья на средние дистанции, преимущественно на 800 метров, замешенная в допинговом скандале, и российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, также обвиняемая в приеме запрещенных препаратов.

"Обе они были в тренировочной одежде", - утверждает Дмитриев.

"Казарин - не самая крупная рыба"

При этом, говоря про Владимира Казарина, Дмитриев отметил, что тот, "безусловно, - не самая крупная рыба". Информатор ARD назвал фамилии еще трех влиятельных лиц, которые, по его версии, предлагают спортсменам запрещенные медикаменты.

Один из них - заслуженный тренер России по легкой атлетике Сергей Епишин, который якобы берет денежную компенсацию со своих подопечных, прежде чем соглашается готовить их. Чтобы попасть к нему в группу, нужно заплатить около 200 тыс. рублей, утверждает Дмитриев.

"На эти деньги он покупает допинг и заботится о том, чтобы скрыть факт его употребления", - заверил Зеппельта собеседник журналиста.

Фамилии двух других тренеров на записи не слышны, вместо них раздается специальный звуковой сигнал. Авторы материала поясняют, что это сделано потому, что у WADA пока нет достаточных доказательств их вины. Что касается Епишина, то независимая комиссия WADA по расследованию обстоятельств употребления допинга в российском спорте в докладе от 2015 года представила ряд фактов, серьезно отягчавших его репутацию, уточняется в пояснении к сюжету.

Deutsche Welle
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