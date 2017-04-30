"Бавария" выиграла бундеслигу в рекордный раз подряд, Анчелотти вошел в историю

В 31-м туре чемпионата Германии по футболу "Бавария" разгромила в гостях "Вольфсбург" (6:0) и досрочно стала чемпионом. Мюнхенский клуб выиграл 27-й титул в истории и пятый раз подряд (рекорд лиги).

Мюнхенцы стали шестой командой в топ-5 чемпионатах, бравшей национальное первенство минимум пять раз подряд. Ранее подобное удавалось итальянским "Торино", "Интеру", "Ювентусу", французскому "Лиону" и испанскому "Реалу".

Главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти — первый специалист, выигравший четыре чемпионата из топ-5. Ранее 57-летний итальянец брал титулы в Серии А (с "Миланом"), в АПЛ (с "Челси") и в чемпионате Франции (с "ПСЖ").

33-летний капитан "Баварии" Филипп Лам, завершающий в этом году игровую карьеру, в восьмой раз выиграл бундеслигу. По 8 раз в лиге также побеждали Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер и Мехмет Шолль. А 26-летний испанский хавбек мюнхенцев Тиаго Алькантара завоевал восьмое чемпионство — по 4 с "Барселоной" и "Баварией".

"Кельн" удержал нулевую ничью в Дортмунде против "Боруссии". В первом тайме у гостей было несколько возможностей забить, в том числе и у латвийского нападающего "Кельна" Артема Руднева. На 55-й минуте вместо Руднева вышел Цоллер. "Кельн" с 42 очками занимает 8-е место, "Дортмунд" с 57 очками идет третьим, на 6 очков отставая от "РБ Лейпциг".

31-й тур

Вольфсбург — Бавария 0:6 (0:3)

Голы: Алаба 19, Левандовски 36, 45, Роббен 66, Мюллер 80, Киммих 85.

Бавария: Ульрайх, Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Хуммельс (Бернат, 68), Алаба, Киммих, Алькантара (Саншеш, 75), Роббен, Мюллер, Коман, Левандовски.



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Байер — Шальке-04 1:4 (0:3)

Голы: Кисслинг 69 — Бургшталлер 6, 50, Хеведес 16, Шопф 18.

Боруссия Д — Кельн 0:0

Боруссия: Бюрки, Дурм, Папастатопулос (Пишчек, 74), Гинтер, Шмельцер, Вайгль, Кастро, Пулишич, Кагава (Геррейру, 66), Ройс (Дембеле, 66), Обамеянг.

Кельн: Хорн, Клюнтер, Соренсен, Суботич, Хайнц, Леманн, Руднев (Цоллер, 55), Йойич (Озджан, 80), Хектор, Битенкур (Хегер, 71), Модест.



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Майнц — Боруссия М 1:2 (0:1)

Голы: Муто 89 — Штиндль 31, Шульц 46.

Вердер — Герта 2:0 (2:0)

Голы: Бартельс 9, Крузе 15.

Дармштадт — Фрайбург 3:0 (2:0)

Голы: Платте 22, Гондорф 45, Шипплок 65.

РБ Лейпциг — Ингольштадт-04 0:0

После 32-го тура

1 Бавария 31 22 7 2 79-17 73

2 РБ Лейпциг 31 19 6 6 56-31 63

3 Боруссия Д 31 16 9 6 65-35 57

4 Хоффенхайм 30 14 13 3 57-32 55

5 Герта 31 14 4 13 38-37 46

6 Вердер 31 13 6 12 52-51 45

7 Фрайбург 31 13 5 13 38-55 44

8 Кельн 31 10 12 9 43-37 42

9 Боруссия М 31 12 6 13 41-45 42…

БОМБАРДИРЫ: Левандовски (Бавария) — 28, Обамеянг (Боруссия Д) — 27, Модест (Кельн) — 23…