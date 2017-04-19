"Бавария" выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала

Deutsche Welle
среда, 19 апреля 2017 г. 11:30
После поражения от мадридского "Реала" в первой игре четвертьфинала мюнхенский клуб сумел перевести матч в дополнительное время, но в итоге уступил со счетом 2:4 и покинул турнир.
© Reuters / Scanpix

Мюнхенская "Бавария" проиграла во вторник, 18 апреля, мадридскому "Реалу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:4 и вылетела из турнира. В первой игре немецкий клуб уступил дома 1:2.

В ответном матче мюнхенцы поначалу сумели выравнять положение: основное время игры завершилось с преимуществом "Баварии" - 2:1. Однако в овертайме мадридцы забили три безответных мяча в ворота немецкого клуба, который с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления чилийца Артуро Видаля.

Хет-триком в составе "Реала" отметился португалец Криштиану Роналду, который стал первым футболистом в истории, сумевшим забить 100 голов в Лиге чемпионов.

Deutsche Welle
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