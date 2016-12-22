"Бавария" уничтожила выскочек из Лейпцига в последнем матче года

"Бавария" в последнем матче года расправилась с соседом по турнирной таблице, забив ему три безответных мяча и стала единоличным лидером турнира. Гости, стоит отметить, две трети матча играли вдесятером.
"Кельн" принимал леверкузенский "Байер". Результат матча — 1:1. "Кельн" в пятой игре подряд не смог одержать победы. На перерыв команда уходит с 25 очками и на седьмом месте.
Чемпионат Германии (16-й тур):
Бавария — РБ Лейпциг 3:0 (3:0)
Голы: Алькантара (17), Хаби Алонсо (25), Левандовски (45-пен.)
Бавария: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Лам, Алькантара, Хаби Алонсо, Роббен (Рибери, 46), Видаль (Киммих, 75), Дуглас Коста, Левандовски.
РБ Лейпциг: Гулачи, Бернардо, Орбан, Хальстенберг, Забитцер (Берк, 82), Демме, Кейта (Кайзер, 46), Ильзанкер, Форсберг, Поульсен, Вернер (Зельке, 59).
Предупреждения: Видаль (56), Забитцер (58).
Удаление: Форсберг (30).
Ингольштадт-04 — Фрайбург 1:2 (0:2)
Голы: Зуттнер (53) — Нидерлехнер (34-пен., 41)
Хоффенхайм-1899 — Вердер 1:1 (1:0)
Голы: Вагнер (26) — Гнабри (87)
Хоффенхайм-1899: Бауманн, Зюле, Толян, Кадержабек, Хюбнер, Демирбай (Швеглер, 66), Фогт, Полянски, Амири (Атик, 82), Вагнер, Ут (Крамарич, 67).
Герта — Дармштадт 2:0 (0:0)
Голы: Платтенхардт (53), Калу (66)
Герта: Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Штокер (Аллаги, 78), Лустенбергер, Хегелер, Шелбред, Дарида (Эссвайн, 82), Калу (Харагути, 90), Ибишевич.
Кельн — Байер 1:1 (1:1)
Голы: Модест (21) — Венделл (44)
Кельн: Кесслер, Ольковски, Маврай, Хайнц, Хектор, Озджан, Рауш, Соренсен, Руднев (Цоллер, 68), Модест, Осако.
Байер: Лено, Драгович, Топрак, Венделл, Хенрихс, Кампль (Эрнандес, 63), Юрченко, Чалханоглу, Хавертц, Брандт, Мехмеди (Похьянпало, 85).
Айнтрахт Ф — Майнц 3:0 (1:0)
Голы: Хргота (18), Баркок (75), Хргота (85)
Удаление: Кордоба (М, 55).
Гамбург — Шальке-04 2:1 (0:0)
Голы: Мюллер (60), Вуд (82) — Авдияй (89)
Боруссия М — Вольфсбург 1:2 (0:1)
Голы: Азар (52) — Калиджури (3), Гомес (57)
Боруссия Д — Аугсбург 1:1 (0:1)
Голы: Дембеле (47) — Чжи Дон Вон (33)
Боруссия Д: Вайденфеллер, Гинтер, Бартра (Бендер, 46), Мерино, Пулишич, Вайгль, Гетце, Шмельцер, Дембеле (Шюррле, 81), Обамеянг, Кагава (Кастро, 71).
1 Бавария 16 39
2 РБ Лейпциг 16 36
3 Герта 16 30
4 Айнтрахт Ф 16 29
5 Хоффенхайм 16 28
6 Боруссия Д 16 27
7 Кельн 16 25
8 Фрайбург 16 23
9 Байер 16 21
10 Майнц 16 20
11 Шальке-04 16 18
12 Аугсбург 16 18
13 Вольфсбург 16 16
14 Боруссия М 16 16
15 Вердер 16 16
16 Гамбург 16 13
17 Ингольштадт 04 16 12
18 Дармштадт 98 16 8