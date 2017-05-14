"Бавария" тремя голами в концовке вырвала победу в Лейпциге со счетом 5:4

В 33-м туре немецкой футбольной бундеслиги "РБ Лейпциг" принимал чемпиона "Баварию" и до 84-й минуты вел 4:2. Но затем мюнхенцы сократили отставание до 3:4, а в компенсированное время забили еще дважды и вырвали победу со счетом 5:4.

"Бавария" и "РБ Лейпциг" обеспечили себе выступление в Лиге чемпионов сезона-17/18, а на третью путевку претендентуют дортмундская "Боруссия" и "Хоффенхайм". Дортмундцы сыграли вничью в "Аугсбурге" (1:1), а "Хоффенхайм" выиграл в Бремене (6:3) и теперь у них по 61 очку.

Пятая — берлинская "Герта" (49), шестой — "Фрайбург" (48), седьмой — "Кельн" (46). Кельнцы поделили очки в Леверкузене с "Байером" (2:2), не сумев удержать перевеса в два очка. В Лигу Европы попадают команды, занявшие с 3-го по 6-е места.

33-й тур

РБ Лейпциг — Бавария 4:5 (2:1)

Голы: Забитцер 2, Вернер 29 (пен), 65, Поульсен 47 — Левандовски 17 (пен), 84, Алькантара 60, Алаба 90+1, Роббен 90+5.

РБ Лейпциг: Гулачи, Ильзанкер, Упамекано, Комппер, Бернардо, Кейта, Демме, Забитцер (Шмитц, 69), Форсберг, Поульсен (Зельке, 76), Вернер (Хедира, 80).

Бавария: Штарке, Лам, Боатенг, Алаба, Бернат, Киммих (Мюллер, 67), Хаби Алонсо (Видаль, 61), Роббен, Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 44), Левандовски.

Байер — Кельн 2:2 (0:1)

Голы: Кисслинг 60, Похьянпало 71 — Йойич 14, Клюнтер 49.

Байер: Лено, Хенрихс, Та, Едвай, Венделл, Хавертц (Бэйли, 86), Баумгартлингер, Арангис (Кампль, 57), Брандт, Эрнандес (Похьянпало, 68), Кисслинг.

Кельн: Хорн, Клюнтер, Соренсен, Суботич, Хайнц, Йойич (Рауш, 76), Леманн, Хектор, Цоллер (Осако, 46), Модест, Битенкур (Хегер, 57).

Шальке-04 — Гамбург 1:1 (1:0)

Голы: Бургшталлер 25 — Ласогга 90.

Майнц — Айнтрахт Ф 4:2 (0:1)

Голы: Кордоба 60, Белль 62, Муто 76, Де Бласис 90 (пен) — Хргота 42, Сеферович 60.

Вольфсбург — Боруссия М 1:1 (0:1)

Голы: Гомес 58 — Вестергор 24.

Аугсбург — Боруссия Д 1:1 (1:1)

Голы: Финнбогасон 28 — Обамеянг 32.

Вердер — Хоффенхайм-1899 3:5 (0:3)

Голы: Гебре Селассие 59, Баргфреде 86, Бауэр 90 — Салаи 7, Крамарич 11, 49, Цубер 40, Бичакчич 51.

Дармштадт — Герта 0:2 (0:2)

Голы: Калу 14, Торунарига 28.

Фрайбург — Ингольштадт-04 1:1 (1:1)

Голы: Филипп 31 — Лескано 43.

После 22-го тура

1 Бавария 33 24 7 2 85-21 79

2 РБ Лейпциг 33 20 6 7 64-37 66

3 Боруссия Д 33 17 10 6 68-37 61

4 Хоффенхайм 33 16 13 4 64-37 61

5 Герта 33 15 4 14 41-41 49

6 Фрайбург 33 14 6 13 41-56 48

7 Кельн 33 11 13 9 49-42 46…

БОМБАРДИРЫ: Левандовски (Бавария) — 30, Обамеянг (Боруссия Д) — 29, Модест (Кельн) — 25…