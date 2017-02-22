Баскетболистка заявила, что в женской НБА 98% игроков — гомосексуалистки

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rus.DELFI.lv
среда, 22 февраля 2017 г. 16:11
Бывшая баскетболистка Женской НБА (WNBA) Кэндис Уиггинс в интервью изданию The San Diego Union-Tribune заявила, что ей пришлось завершить карьеру в 29 лет из-за травли со стороны гомосексуальных коллег
© AFP / Scanpix

"Моя гетеросексуальная ориентация и готовность отстаивать ее не укладывались в рамки лиги. Я бы сказала, что 98% игроков женской НБА — гомосексуалистки. Это очень конформистская лига, в которой действуют свои неписаные правила. Там принято подавлять любое инакомыслие", — говорит некогда перспективную баскетболистку, выбранная под третьим номером драфта.

"Другие баскетболистки постоянно намеренно оскорбляли меня. Меня в жизни никогда не унижали так часто, как во время дебютного сезона. Послание было простым: "Мы хотим, чтобы ты поняла, что не нравишься нам", — призналась Уиггинс, обескураженная "токсичной" культурой в WNBA, поощряющей женщин выглядеть и вести себя как мужчины в НБА.

Представительница традиционной сексуальной ориентации призналась, что в ходе травли ее дух был сломлен и ей приходилось терпеть издевательства на протяжении всей своей восьмилетней карьеры.

Уиггинс, которой 14 февраля исполнилось 30 лет, внезапно объявила о своем уходе в марте прошлого года в ходе переговоров о продлении контракта с ее четвертой командой в WNBA "Нью-Йорк Либерти".

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