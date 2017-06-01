Баскетболист Леброн Джеймс: быть чернокожим в США тяжело

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bbcrussian.com
четверг, 1 июня 2017 г. 09:30
Суперзвезда американского баскетбола Леброн Джеймс заявил, что быть чернокожим в США тяжело. Накануне на воротах его дома в Лос-Анджелесе появилась расистская надпись.
LeBronas Jamesas
© Getty images

"Неважно, сколько у тебя денег, неважно, какой ты знаменитый… Быть чернокожим в Америке тяжело", - сказал спортсмен.

"Расизм будет всегда существовать в мире, всегда будет частью Америки. А ненависть в США, особенно к афроамериканцам - это сейчас обыденная вещь. И нашему обществу еще многое предстоит сделать, чтобы афроамериканцы почувствовали себя равными", - продолжил он.

Представители местной полиции подтвердили Би-би-си, что надпись, сделанная на воротах дома Джеймса, была крайне оскорбительной.

Сейчас полиция изучает кадры с камер наблюдения, чтобы установить злоумышленника.

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Баскетболист Леброн Джеймс: быть чернокожим в США тяжело (2)

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