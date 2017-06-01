Баскетболист Леброн Джеймс: быть чернокожим в США тяжело

"Неважно, сколько у тебя денег, неважно, какой ты знаменитый… Быть чернокожим в Америке тяжело", - сказал спортсмен.

"Расизм будет всегда существовать в мире, всегда будет частью Америки. А ненависть в США, особенно к афроамериканцам - это сейчас обыденная вещь. И нашему обществу еще многое предстоит сделать, чтобы афроамериканцы почувствовали себя равными", - продолжил он.

Представители местной полиции подтвердили Би-би-си, что надпись, сделанная на воротах дома Джеймса, была крайне оскорбительной.

Сейчас полиция изучает кадры с камер наблюдения, чтобы установить злоумышленника.