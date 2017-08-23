"Барселона" подала на Неймара в суд

Сине-гранатовые требуют от нападающего "Пари Сен-Жермен" возместить часть бонуса, который был выплачен Неймару при продлении контракта. "Барселона" рассчитывает получить от бразильца 8,5 млн евро и дополнительно 10 процентов от этой суммы.

"Клуб требует от игрока выплатить часть подписного бонуса за продление контракта в связи с неуважением вышеуказанного документа. Если игрок сам не в состоянии выплатить компенсацию, то это должен сделать его нынешний клуб", — гласит заявление "Барселоны".

21 августа Неймар выступил с критикой в адрес руководства бывшего клуба. Он играл за "Барселону" с 2013 года, а 3 августа перешел в ПСЖ. Парижане заплатили за футболиста рекордные 222 млн евро, которые были прописаны в качестве отступных в контракте форварда с "Барселоной".