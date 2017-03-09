"Барселона" победила ПСЖ 6:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Первый матч в Париже завершился разгромом каталонцев - 4:0.

Во втором мачте, проходившем в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", чемпион Испании сумел забить шесть мячей, причем три - на последних минутах игры.

"Барселона" в 10-й раз подряд вышла в четвертьфинал этого самого престижного клубного турнипа в европейском футболе.

На 88-й минуте матча "Барселона" проигрывала по сумме двух встреч со счетом 3:5, однако сумела вырвать победу благодаря двум мячам, забитым в ворота французов Неймаром со штрафного и с пенальти, а также голу Серджи Роберто в добавленное время, на 95-й минуте игры.

Перед "Барселоной" стояла непосильная задача, ведь отыграть четыре мяча еще никому не удавалось в истории Лиги чемпионов.

Однако каталонцам придало силы удачное начало матча: уже на третьей минуте нападающий Луис Суарес головой отправляет мяч в сетку ворот ПСЖ.

Игроки ПСЖ чувствовали себя на "Камп Ноу" не очень уверенно, с трудом удерживали мяч и были вынуждены прижиматься к своим воротам под постоянным прессингом "Барсы".

Но по крайней мере им удавалось долгое время удерживать минимальный разрыв в счете, несмотря на голевые моменты у Неймара и Суареса.

Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев поля благодаря автоголу: на 40-й минуте мяч отскочил в ворота ПСЖ от ноги защитника французов Левена Кюрзавы.

В начале второго тайма в ворота ПСЖ был назначен пенальти, который точно пробил Лионель Месси.

Проигрывая 0:3, игроки ПСЖ занервничали, но на 61-й минуте форварду парижан Эдисону Кавани удалось отквитать один мяч.

Гол, пропущенный на своем поле, значительно усложнил задачу "Барсы": теперь им нужно было забивать еще три мяча.

ПСЖ приободрился, и тут уже Кавани попадает в штангу, а Анхель Ди Мария промахивается из 100-процентной ситуации.

Когда до конца основного времени оставалось три минуты, вряд ли кто-то верил в победу "Барсы", кроме, может быть, самих игроков команды, продолжавших атаковать ворота ПСЖ.

Три мяча, влетевшие в ворота гостей за оставшиеся несколько минут матча, навсегда запомнятся болельщикам клуба: "Барселона" вновь попала в книгу рекордов европейского футбола, впервые в истории отыграв в Лиге чемпионов четыре мяча.

Победный гол вышедшего на замену Серджи Роберто вызвал бурю ликования на стадионе и скамейке запасных "Барсы".

Главный тренер каталонцев Луис Энрике, объявивший недавно о своем уходе из клуба в конце сезона, бросился на поле к игрокам, праздновавшим победу.

Голы, забитые в этом матче:

3-я минута: Луис Суарес, "Барселона" - ПСЖ 1:0 (1:4)

40': Левен Кюрзава (автогол), "Барселона" - ПСЖ 2:0 (2-4)

50': Лионель Месси (пенальти), "Барселона" - ПСЖ 3:0 (3-4)

62': Эдисон Кавани, "Барселона" - ПСЖ 3:1(3:5)

88': Неймар (штрафной удар), "Барселона" - ПСЖ 4:1 (4-5)

90'+1: Неймар (пенальти), "Барселона" - ПСЖ 5:1 (5-5)

90'+5: Серджи Роберто, "Барселона" - ПСЖ 6:1 (6-5)