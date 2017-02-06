"Барселона" отстает от "Реала" на очко, Месси — рекордсмен по голам со штрафных

В 21-м туре чемпионата Испании "Барселона" разгромила на "Камп Ноу" "Атлетик" (3:0), а Лионель Месси стал рекордсменом клуба по голам со штрафных.

"Сине-гранатовые" забили клубу из Бильбао три безответных мяча. Один из них со штрафного на счету Лионеля Месси. Аргентинец догнал в гонке бомбардиров примеры одноклубника Суареса (по 16 голов) и стал рекордсменом "Барселоны" по голам со штрафных. Теперь в активе 27 таких забитых мячей и он обошел бывшего защитника каталонцев Роналда Кумана, возглавляющего сейчас "Эвертон".

"Барселона" вышла на чистое второе место, поскольку "Севилья" не сумела дома вскрыть оборону "Вилльяреала" (0:0). Поскольку матч "Сельты" и мадридского "Реала" был перенесен из-за плохих погодных условий (стадион "Балайдос" в Виго получил повреждения в результате шторма в Галисии), на данный момент отрыв "Королевского клуба" от "Барсы" составляет всего одно очко.

Чемпионат Испании (21-й тур):

Севилья — Вильярреал 0:0



Спортинг Хихон — Алавес 2:4 (0:1)

Голы: Тароре (84), Кастро (90) — Собрино (10), Сантос (58-пен.), Мендес (70-пен.), Руано (85)

Спортинг Хихон — Куэльяр, Кастельяно, Хорхе Мере, Аморебьета, Канелья (Траоре, 70), Микель Весга,

Реал Сосьедад — Осасуна 3:2 (0:1)

Голы: Навас (62), Вела (72), Хуанми (77) — Кодро (25), Леон (79)

Реал Сосьедад: Рульи, Одриосола, Элустондо, Навас, Берчиче, Прието (Каналес, 90), Ильярраменди, Гранеро (Сурутуса, 56), Вела (Хуанми, 77), Виллиан Жозе, Ойарсабаль.

Малага — Эспаньол 0:1 (0:1)

Гол: Пьятти (17)

Барселона — Атлетик 3:0 (2:0)

Голы: Пако Алькасер (18), Месси (40), Алеиш Видаль (67)

Барселона: тер Стеген, Алеиш Видаль, Пике (Маскерано, 46), Умтити, Матье, Рафинья (Ракитич, 54), Андре Гомеш, Туран, Месси (Серджи Роберто, 64), Пако Алькасер, Неймар.

Атлетик: Ирайсос, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе (Беньят, 59), Итурраспе, Иньиго Лекуэ (Адурис, 52), Рауль Гарсия (Эрасо, 74), Муниаин, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Пике (22), Итурраспе (27), Де Маркос (34), Лапорт (70).

Атлетико — Леганес 2:0 (1:0)

Голы: Торрес (15, 51)

Атлетико: Мойя, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Сауль (Корреа, 46), Габи, Гайтан (Феррейра Карраско, 57), Торрес, Гризманн (Врсалько, 73).

Валенсия — Эйбар 0:4 (0:2)

Голы: Энрик (28, 77), Гонсалес (45+3-пен.), Дани Гарсия (57).

Удаление: Солер (В, 45+1)

1 Реал Мадрид 19 46

2 Барселона 21 45

3 Севилья 21 43

4 Атлетико М 21 39

5 Реал Сосьедад 21 38

6 Вильярреал 21 35

7 Эйбар 21 32

8 Эспаньол 21 32

9 Атлетик Б 21 32

10 Сельта 20 30

11 Лас-Пальмас 20 28

12 Алавес 21 27

13 Бетис 20 23

14 Малага 21 22

15 Депортиво 20 19

16 Валенсия 20 19

17 Леганес 21 18

18 Спортинг 21 13

19 Осасуна 21 10

20 Гранада 20 10

Бомбардиры: Месси, Суарес (оба — Барселона) — по 16, Роналду (Реал М) — 13…