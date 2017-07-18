"Барселона" опровергла слухи о переходе Неймара

NEWSru.com
вторник, 18 июля 2017 г. 18:39
Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" опровергло информацию о скором переходе бразильского форварда Неймара во французский ПСЖ.
Neymaras
© AP / Scanpix

"Мы абсолютно спокойны. Мы хотим, чтобы Неймар остался и был счастлив в "Барселоне". Он фантастический игрок, один из лучших в мире. Мы даже не рассматриваем предложения по его трансферу, какие бы суммы там ни фигурировали", - цитирует AS заявление пресс-секретаря каталонского клуба Хосепа Вивеса.

В прессе появилась информация о том, что Неймар покинет клуб в ближайшее время. По информации испанских СМИ, парижане готовы выплатить сумму отступных в размере 222 миллионов евро, а отец бразильца, который является его агентом, уже отправился в Париж на встречу с президентом французского гранда Нассером Аль-Хелаифи.

Напомним, что Неймар присоединился к "Барселоне" в мае 2013 года и с тех пор провел 186 матчей, забив 105 мячей. В составе каталонцев он становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды национальный кубок, а также завоевал Суперкубок страны. Его действующий контракт с "Барсой" истекает в 2021 году.

На этой неделе также сообщалось, что ближайшее окружение 25-летнего бразильца советует ему выйти из тени своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси, покинуть "Барселону" и искать индивидуальную славу в другом клубе.

NEWSru.com
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