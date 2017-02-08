"Барселона" — "Атлетико": три удаления, три гола и нереализованный пенальти

Во вторник, 7 февраля, на "Камп Ноу" прошел ответный матч полуфинала Кубка Испании по футболу между "Барселоной" и "Атлетико".

Первая игра в Мадриде завершилась победой каталонского клуба (2:1) и в ответном поединке все для "сине-гранатовых" поначалу складывалось хорошо: в конце первого тайма они открыли счет после того, как Луис Суарес оказался в нужном месте на добивании — 1:0.

Вскоре после начала второй половины встречи хозяева поля остались в меньшинстве — был удален Серджи Роберто за фол на Торресе. Гости пошли вперед с удвоенной силой, но в середине тайма их подвел Феррейра Карраско, также схлопотавший красную за грубость.

На 77-й минуте Лионель Месси бил штрафной, которые в его исполнении стали в последнее время чрезвычайно опасны. И только перекладина здесь спасла ворота Мойи. А уже через три минуты "матрасники" получают право на 11-метровый, однако выстрел Гамейро пришелся "в молоко".

Прошло еще три минуты и "Атлетико" все-таки удалось забить, причем исправился здесь Гамейро. Хотя не забить в этом случае было даже труднее, чем с 11-метрового (настолько идеальной получилась передача Гризманна).

В оставшееся время "Барса" осталась вдевятером: красную еще заработал Суарес, но перевести игру в дополнительное время футболистам мадридской команды не удалось.

Таким образом, "Барселона" вышла в финал Кубка Испании четвертый раз подряд и там встретится с победителем противостояния "Сельта" — "Алавес" (первая игра завершилась 0:0).

Кубок Испании-2017. 1/2 финала (ответныей матч):

Барселона — Атлетико 1:1 (1:0)

Голы: Суарес (43) — Гамейро (83)

Нереализованный пенальти: Гамейро (80 — мимо).

Барселона: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Денис Суарес (Маскерано, 62), Серджи Роберто, Андре Гомеш, Ракитич (Иньеста, 72), Туран (Бускетс, 70), Месси, Суарес.

Атлетико: Мойя, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин (Люка Эрнандес, 49), Сауль, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро, 61).

Предупреждения: Серджи Роберто (19), Феррейра Карраско (36), Ракитич (66), Силлессен (76), Савич (76), Суарес (87), Филипе Луис (90), Бускетс (90).

Удаления: Серджи Роберто (57), Феррейра Карраско (69), Суарес (90).

Первый матч: 2:1

