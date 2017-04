"Барса" забила "Осасуне" семь голов за матч, Маскерано — первый за семь лет

На "Камп-Ноу" по дублю в ворота аутсайдера примеры оформили Лионель Месси, Андре Гомеш и Пако Алькасер. В середине второго тайма случился исторический момент: аргентинский защитник "Барсы" Хавьер Маскерано реализовал пенальти и забил свой первый гол за семь лет карьеры в составе "сине-гранатовых".

Video | HISTORY! Mascherano's first goal for Barça. The team seems happier for him than himself, greatness. pic.twitter.com/DnSvn5vEgH

— FCBdaily (@FCBdaily) April 26, 2017