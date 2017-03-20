"Барса" дожала оставшуюся вдесятером "Валенсию" и потеряла Месси

"Реал" в Бильбао справился с сопротивлением басков и одержал победу над "Атлетиком" — 2:1. "Барселона" принимала "Валенсию" и поначалу уступала. Правда, к перерыву "Летучие мыши" остались вдесятером и уже уступали, однако сумели ответить даже в меньшинстве голом "в раздевалку" — 2:2.

После перерыва Месси довольно быстро ударом в ближний угол вывел каталонцев вперед, а под занавес игры Андре Гомеш с выложенной на блюдечке передачи Неймара установил окончательный результат — 4:2.

В этом матче Месси заработал уже пятый "горчичник" в сезоне и пропустит матч следующего тура против "Гранады". "Барселона" по-прежнему уступает "Реалу" всего два очка. Столько же теперь разделяет идущую на третьем месте "Севилью" с мадридским "Атлетико", которому команда Хохе Самполи и уступила на выезде в прошедшем туре — 1:3.

Чемпионат Испании (28-й тур):

Леганес — Малага 0:0

Атлетико — Севилья 3:1 (1:0)

Голы: Годин (37), Гризманн (61), Коке (77) — Корреа (85)

Атлетико: Облак, Врсалько (Хуанфран, 2), Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Гайтан, 83), Габи, Сауль, Коке, Гризманн, Гамейро (Торрес, 63).

Севилья: Рико, Мариано, Меркадо, Рами, Лангле (Йоветич, 46), Сарабия (Иборра, 64), Витоло, Эскудеро, Нзонзи, Бен-Йеддер (Корреа, 64), Насри.

Предупреждения: Эскудеро (23), Филипе Луис (40), Сарабия (47), Феррейра Карраско (55), Меркадо (60), Годин (66), Торрес (82).

Депортиво — Сельта 0:1 (0:0)

Гол: Аспас (74)

Спортинг Хихон — Гранада 3:1 (0:0)

Голы: Траоре (60), Бабен (64), Кармона (67) — Ингасон (51)

Барселона — Валенсия 4:2 (2:2)

Голы: Суарес (35), Месси (45+1-пен., 52), Андре Гомеш (89) — Мангаля (29), Мунир Эль-Хаддади (45+1)

Барселона: тер Стеген, Суарес, Пике, Умтити, Иньеста, Маскерано, Ракитич (Серджи Роберто, 65), Рафинья (Андре Гомеш, 74), Бускетс, Неймар, Месси.

Валенсия: Диего Алвес, Мангаля, Гарай, Гайя, Жоау Канселу (Баккали, 84), Парехо, Перес, Орельяна (Абденнур, 46), Солер, Монтойя, Мунир Эль-Хаддади (Дзадза, 73).

Предупреждения: Перес (24), Мангаля (39), Парехо (43), Иньеста (67), Андре Гомеш (77), Месси (86), Монтойя (90+1).

Удаление: Мангаля (44).

Лас-Пальмас — Вильярреал 1:0 (1:0)

Гол: Боатенг (10)

Удаление: Руис (В, 19).

Эйбар — Эспаньол 1:1 (1:0)

Голы: Кике (20) — Хурадо (50)

Атлетик — Реал Мадрид 1:2 (0:1)

Голы: Адурис (65) — Бензема (25), Каземиро (68)

Атлетик: Аррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага, Беньят (Микель Рико, 79), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Сусаета, 86), Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59), Адурис.

Реал М: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич (Васкес, 62), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема (Мората, 85), Роналду (Иско, 79).

Предупреждения: Адурис (28), Карвахаль (28), Каземиро (31), Кроос (71), Навас (90).

Алавес — Реал Сосьедад 1:0 (1:0)

Гол: Дейверсон (44)

Удаление: Гранеро (РС, 67).

Бетис — Осасуна 2:0 (2:0)

Голы: Рафа Наварро (4), Рубен Кастро (28)

1 Реал М 27 65

2 Барселона 28 63

3 Севилья 28 57

4 Атлетико 28 55

5 Вильярреал 28 48

6 Реал Сосьедад 28 48

7 Атлетик Б 28 44

8 Эйбар 28 41

9 Эспаньол 28 40

10 Алавес 28 40

11 Сельта 27 38

12 Лас-Пальмас 28 35

13 Бетис 28 31

14 Валенсия 28 30

15 Малага 28 27

16 Депортиво 28 27

17 Леганес 28 26

18 Спортинг 28 21

19 Гранада 28 19

20 Осасуна 28 11