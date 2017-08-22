Азаренко судится с отцом своего ребенка за право опеки

rus.DELFI.lv
вторник, 22 августа 2017 г. 14:56
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и ее бывший молодой человек Билл Маккиг судятся за право опеки над их сыном Лео. По этой причине экс-первая ракетка мира снялась с Открытого чемпионата США, который стартует 28 августа.
© Reuters/Scanpix

"К сожалению, я не смогу в этом году выступить на US Open по семейным обстоятельствам, которые сейчас решаю. Мне очень жаль пропустить один из своих любимых турниров, на котором пережила одни из лучших моментов своей карьеры, но я уже жду возможности вернуться туда в следующем году", — заявила Азаренко.

Ранее в письме болельщикам двукратная чемпионка Australian Open сообщила, что по состоянию на тот момент может сыграть на US Open, только оставив сына в Калифорнии, что "делать не хочет".

28-летняя Азаренко в текущем рейтинге WTA занимает 204-е место. Этим летом белоруска вернулась из декретного отпуска (родила сына в конце прошлого года), рассталась с отцом своего сына и теперь в Калифорнии судится с ним за опеку, сообщает WTA в Twitter.

Азаренко и Маккиг расстались в июле этого года. Мужчина обратился в суд Беверли-Хиллз и заявил, что белоруска похитила их сына. Суд постановил, что ребенок должен находиться в Лос-Анджелесе, и Азаренко временно лишили к нему доступа, сообщает Sports.ru.

В результате белоруска решила обратиться к израильскому специалисту по семейному праву Зеву Вельнеру. В сентябре состоится процесс, который определит, с кем из родителей останется ребенок. Сообщается, что из-за разбирательства белоруска пропустит турнир в Цинциннати и, возможно, US Open.

Вельнер планирует требовать от Маккига компенсацию нанесенного вреда с учетом упущенного заработка на турнирах. По его оценкам, сумма может составить до 10 млн долларов. Шансы Азаренко в борьбе за опеку над ребенком адвокат оценивает как высокие.

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Азаренко судится с отцом своего ребенка за право опеки

Азаренко судится с отцом своего ребенка за право опеки
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