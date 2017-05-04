"Аякс" в первом матче сделал весомую заявку на финал Лиги Европы

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rus.DELFI.lv
четверг, 4 мая 2017 г. 10:20
Сегодня в Амстердаме состоялся первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА. "Аякс" принимал французский "Лион" и добился крупной победы.
Bertrandas Traore
© AFP / Scanpix

Голландская команда вышла вперед в середине первого тайма, когда точным ударом головой отметился Бертран Траоре. Второй пропущенный "Лионом" гол через девять минут от Каспера Дольберга стал следствием неудачной игры вратаря и обороны.

В начале второго тайма Амин Юнес довел перевес хозяев поля до 3:0. На 66-й минуте, правда, французская команда один мяч отыграла благодаря Матье Вальбуэне, но уже пять минут спустя Траоре оформил дубль, замкнув передачу Хакима Заеша. Кстати, марокканец сегодня раздал аж три голевых паса.

Больше результат игры не менялся, "Аякс" добился уверенной победы (4:1) и сделал весомую заявку на финал турнира. Ответная игра в Лионе состоится 11 мая. Завтра первый матч проведет другая пара полуфиналистов "Сельта" — "Манчестер Юнайтед".

Лига Европы-2016/17. 1/2 финала (первый матч):

Аякс Голландия — Лион Франция 4:1 (2:0)
Голы: Траоре (25, 71), Дольберг (34), Юнес (49) — Вальбуэна (66)

Аякс: Онана, Санчес, Ридевалд, Тете, Зиеш, де Лигт, Шене (ван де Бек, 71), Классен, Юнес (Клюйверт, 79), Траоре, Дольберг (Нерес, 88).

Лион: Антони Лопеш, Нкулу, Морель, Жалле (Рафаэл, 69), Диакаби, Вальбуэна, Тузар (Геззаль, 58), Корне (Ляказетт, 76), Толиссо, Фекир, Гоналон.

Предупреждения: де Лигт (30), Гоналон (41), Траоре (62).

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