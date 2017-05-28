"Арсенал" и Венгер побили все рекорды в старейшем футбольном турнире мира

Сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся финал Кубка Англии по футболу. Трофей оспаривали столичные клубы "Арсенал" и "Челси".

"Канониры" уже на 4-й минуте открыли счет, после того как Алексис Санчес сыграл на подборе, вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот "синих". Главный арбитр посовещался с боковым на предмет офсайда и засчитал взятие ворот.

В середине второй половины встречи хав "Челси" Виктор Мозес вошел в штрафную соперника, упал и получил вторую желтую карточку за симуляцию. Но это не помешало оставшимся в меньшинстве "аристократам" вскоре сравнять счет благодаря Диего Косте: он принял мяч на грудь в штрафной соперника, продавил защитника и пробил с отскоком от газона — 1:1.

Впрочем, практически тут же "Арсенал" снова вышел вперед. Отличился Аарон Рэмзи, головой замкнувший передачу слева от Оливье Жиру.

"Челси" не удалось спасти матч в оставшиеся десять с небольшим минут, "Арсенал" одержал победу со счетом 2:1 и выиграл Кубок Англии в рекордный 13-й раз, опередив "Манчестер Юнайтед", у которого 12 побед. А наставник "канониров" Арсен Венгер стал первым тренером, которому удалось выиграть Кубок Англии семь раз (ранее победы были одержаны в 1998, 2002, 2003, 2005, 2014 и 2015 годах). До сегодняшнего дня французский специалист делил рекорд по числу трофеев старейшего футбольного турнира в мире с шотландцем Джорджем Рэмзи, побеждавший шесть раз в Кубке с "Астон Виллой".

Кубок Англии-2017. Финал

Арсенал — Челси 2:1 (1:0)

Голы: Санчес (4), Рэмзи (80) — Диего Коста (76)

Арсенал: Оспина, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Озил, Рэмзи, Санчес (Эль-Ненни, 90), Уэлбек (Жиру, 78).

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич (Фабрегас, 61), Мозес, Педро (Виллиан, 72), Канте, Азар, Диего Коста (Батшуайи, 88).

Предупреждения: Рэмзи (9), Холдинг (53), Мозес (57), Канте (59), Джака (81), Коклен (83).

Удаление: Мозес (68).