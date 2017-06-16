Аргентинский футболист во время матча колол соперников иглой

Аргентинский футболист Федерико Альенде из клуба "Пасифико" признался, что во время матча использовал против своих противников иголку.

В интервью аргентинской радиостанции Vorterix Альенде со смехом рассказал, что во время матча 1/32 финала Кубка Аргентины, прошедшего в минувшее воскресенье, он несколько раз ткнул иголкой соперников из клуба "Эстудиантес".

"Мы знали, что мы должны играть против них грязно, и я продолжал колоть нападающих "Эстудиантес" иглой", — заявил Альенде. Он также объяснил, что футбол — это игра для "умных".

Колумбийский футболист Хуан Отеро, играющий в нападении "Эстудиантеса", заявил местным СМИ, что во время воскресного матча его четыре раза уколол футболист "Пасифико". По словам Отеро, он сказал об этом судье, но тот проигнорировал его жалобы.

Альенде признал, что его основной мишенью стал именно Отеро, забивший один из мячей в этом матче. "Он, должно быть, теперь меня ненавидит" — говорит теперь игрок "Пасифико".

После того как интервью Альенде прозвучало в эфире, Отеро добавил, что его противник — неприятный человек.

Откровения Альенде уже привели к скандалу в аргентинском футболе. Президент "Пасифико" Гектор Монкада заявил, что хочет вышвырнуть Альенде из команды.

"Пасифико" — клуб четвертого дивизиона, а "Эстудиантес" несколько раз становился чемпионом Аргентины. Воскресный матч, кстати, выиграл "Пасифико" со счетмо 3:2.