Арбитражный суд повторно продлил дисквалификацию российских лыжников

Спортивный арбитражный суд оставил в силе отстранение от всех соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, сообщает официальный сайт CAS.

CAS еще в феврале отклонил апелляции вышеупомянутых российских лыжников, оставив в силе решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о временной дисквалификации спортсменов до конца октября 2017 года. Спортсменов заподозрили в манипуляции с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи, а основанием для таких подозрений послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В итоге, подпавшие под санкции россияне вынуждены были пропустить чемпионат мира в финском Лахти.

Теперь последовала еще одна апелляция и снова отказ. "CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года. После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными", — говорится в пресс-релизе суда.

По мнению главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, подобный вердикт оставляет шанс лыжникам на участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

"Если отстранение продлится до 31 октября, шанс на участие в Играх есть. Спортсмены успеют пройти отбор на Олимпиаду — он будет проходить на этапах Кубка мира, а они начнутся с 24 ноября", — сказала Вяльбе.

Самым титулованным из отстраненных российских лыжников является Легков, который выиграл в Сочи-2014 золото в индивидуальной гонке на 50 км и серебро в эстафете 4х10 км. Вылегжанин тогда стал вице-чемпионом Олимпийских игр-2014 на дистанции 50 км, а еще два серебра завоевал в эстафете 4х10 км и командном спринте классикой.