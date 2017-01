Антидопинговые организации 19 стран подписали призыв отстранить Россию от всех соревнований

К такому соглашению на встрече в Дублине пришли антидопинговые организации Австрии, Бельгии, Голландии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, ЮАР и Японии.

Текст заявления опубликован в аккаунте Twitter журналиста BBC Дэна Роана.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1— Dan Roan (@danroan) January 10, 2017