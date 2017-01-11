Антидопинговые организации 19 стран подписали призыв отстранить Россию от всех соревнований

rus.DELFI.lv
среда, 11 января 2017 г. 07:46
Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 стран выступила за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

К такому соглашению на встрече в Дублине пришли антидопинговые организации Австрии, Бельгии, Голландии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, ЮАР и Японии.

Текст заявления опубликован в аккаунте Twitter журналиста BBC Дэна Роана.

"В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA", — говорится в заявлении.

Подписавшие обращение антидопинговые агентства считают, что к международным стартам могут быть допущены только некоторые российские спортсмены, которые пройдут определенную систему проверки. Но даже в случае положительного решения по их участию в соревнованиях, они должны будут выступать не под российским флагом, а как нейтральные спортсмены.

Также в заявление указывается обращение к международным федерациям по всем видам спорта — перенести все запланированные в ближайшее время на территории Российской Федерации соревнования и "установить мораторий на проведение других турниров в этой стране".

"Эти санкции должны действовать, пока Россия не примет заслуживающие доверия и отвечающие кодексу WADA меры по борьбе с допингом", — считает глава Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн.

"Необходимо провести целый комплекс реформ. Пока у нас нет какой-то централизованной системы борьбы с допингом в России, мы не можем быть уверены в чистоте российских спортсменов. „Дорожная карта" вполне ясна, но со стороны России пока есть отрицание проблемы и нет никакого раскаяния. Думаю, этот процесс может занять два года, однако никаких временных рамок нет", — заявил генеральный директор NADO Джозеф де Пенцьер.

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал агентству "Р-Спорт" призыв NADO отстранить РФ от участия в соревнованиях: "Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению", — заявил Мутко, отметив, что "политические вопросы остаются в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций".

"Каждый должен заниматься своим делом, кто-то сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой", — подвел итог чиновник.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Антидопинговые организации 19 стран подписали призыв отстранить Россию от всех соревнований

Антидопинговые организации 19 стран подписали призыв отстранить Россию от всех соревнований
Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 стран выступила за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

ФИФА одобрил увеличение числа участников на чемпионате мира с 2026 года

FIFA būstinė Ciuriche
Совет Международной федерации футбола сегодня одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 команд до 48-ми, сообщает официальный Twitter организации.

ВИДЕО: Овечкин набрал 999 очков за карьеру и сравнялся по голам с легендарным Ришаром

ВИДЕО: Овечкин набрал 999 очков за карьеру и сравнялся по голам с легендарным Ришаром
В чемпионате НХЛ отличный матч удался "Вашингтону Кэпиталз" и капитану команды Александру Овечкину, который оформил 3 (1+2) очка в выездной игре с "Монреаль Канадиенс" (4:1).

Российский боец хитростью оформил один из самых быстрых нокаутов в истории ММА (13)

Российский боец хитростью оформил один из самых быстрых нокаутов в истории ММА
На турнире WBK 22 в китайском Ханчжоу российский боец смешанного стиля ММА Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова практически сразу после начала поединка.

Малайзиец Субри признан автором самого шикарного гола

Mohdas Faizas Subri
Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала автора самого красивого гола в сезоне-2015/16, которым оказался полузащитник из клуба "Пенанг" Мохд Фаиз Субри, выступающий в малайзийской Суперлиге.
Facebook друзья
Rambler's Top100