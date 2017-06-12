Анонсирован реванш Владимира Кличко против Энтони Джошуа

DELFI
понедельник, 12 июня 2017 г. 18:44
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил о месте проведения боя-реванша между его подопечным и украинским тяжеловесом Владимиром Кличко, сообщает Boxingscene.
Vladimiras Kličko
© Reuters / Scanpix

"Я думаю, что Нигерия — один из самых вероятных вариантов для проведения такого боя. Эта страна намного более развитая, чем о ней думают. Тут уже проводились большие мероприятия. В основном, правда, пока это были поп-концерты. Да, проблема в том, что тут раньше не проводилось больших боев, существует. Но тем интереснее этот вызов для меня", — заявил Хирн.

Промоутер также отметил, что важным фактором в выборе будущего места проведения боя являются нигерийские корни Джошуа.

Напомним, что первый бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел 29 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. В итоге у 27-летнего британца теперь чемпионские титулы по версиям WBA, IBF и IBO.

DELFI
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Анонсирован реванш Владимира Кличко против Энтони Джошуа

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Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил о месте проведения боя-реванша между его подопечным и украинским тяжеловесом Владимиром Кличко, сообщает Boxingscene.

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