Анонсирован реванш Владимира Кличко против Энтони Джошуа

"Я думаю, что Нигерия — один из самых вероятных вариантов для проведения такого боя. Эта страна намного более развитая, чем о ней думают. Тут уже проводились большие мероприятия. В основном, правда, пока это были поп-концерты. Да, проблема в том, что тут раньше не проводилось больших боев, существует. Но тем интереснее этот вызов для меня", — заявил Хирн.

Промоутер также отметил, что важным фактором в выборе будущего места проведения боя являются нигерийские корни Джошуа.

Напомним, что первый бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа прошел 29 апреля в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде. В итоге у 27-летнего британца теперь чемпионские титулы по версиям WBA, IBF и IBO.