Американец Бэйли сенсационно стал чемпионом мира в классике, Фуркад — третий

В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира по биатлону и сегодня разыгрывались медали у мужчин в индивидуальной гонке на 20 км. Сенсационную победу одержал 35-летний ветеран американской сборной Лоуэлл Бэйли.

Первым на дистанцию ушел россиянин Антон Шипулин, однако два промаха, цена которых в классике чрезвычайно высока (1 промах = 1 штрафной минуте), в итоге, как оказалось, не позволили ему рассчитывать на медаль. Очень скоро результат Шипулина превзошел на 22 секунды лидер сезона Мартен Фуркад.

Француз долго оставался лидером гонки, пока его время на 18 секунд не улучшил 32-летний чех Ондржей Моравец, стрелявший сегодня безошибочно.

Последним из оставшихся в этой гонке претендентов на медаль был Лоуэлл Бэйли. Он также стрелял чисто и после заключительного четвертого огневого рубежа опережал чеха на шесть секунд. И хотя по ходу оставшейся части дистанции 35-летний американец немного растерял преимущество, три секунды на финише он у Моравеца все-таки выиграл и одержал свою самую громкую победу в карьере. А Фуркад в итоге остался только третьим.

ЧМ-2017. Биатлон (Хохфильцен, 16 евраля). Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Лоуэлл Бэйли (США) — 48.07,4 (0 штрафных минут).

2. Ондржей Моравец (Чехия) +3,3 (0).

3. Мартен Фуркад (Франция) +21,2 (2).

4. Эрик Лессер (Германия) +32,0 (1).

5. Сергей Семенов (Украина) +38,6 (1).

6. Михал Крчмарж (Чехия) +43,6 (0).

7. Антон Шипулин (Россия) +43,9 (2).

8. Йоханнес Бе (Норвегия) +1.11,9 (2).

9. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) +1.14,3 (1).

10. Беньямин Вегер (Швейцария) +1.22,8 (1)…

