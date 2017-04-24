Американцы вернули звание сильнейших в юниорском хоккее

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров (U-18). Спустя год чемпионский титул вернулся к сборной США, прошлогодние победители финны довольствовались серебром, а россияне впервые с 2011 года взяли бронзу.

В финале встретились команды, не проигрывавшие на этом чемпионате еще ни разу. И американцы, и финны одержали победы во всех матчах группового этапа, а затем успешно преодолели плей-офф. Команда США вчера переиграла в полуфинале сверстников из России в овертайме (2:1), сборная США также в овертайме склонила чашу весов в свою пользу со шведами (4:3).

Американцы быстро открыли счет (на 4-й минуте отличился Джош Норрис), а под конец первого периода и в начале следующей трети матча Джоэль Фараби дублем довел перевес команды до трех шайб. Особенно болезненным для финнов оказался второй гол Фараби, забитый в меньшинстве. Правда, на 28-й минуте Эмели Рясанену удалось отыграть одну шайбу, но практически тут же сборная США получила численное преимущество и Грант Мисмаш восстановил перевес в три гола — 4:1.

Хотя оставалось играть почти половину матча, финнам удалось забить только одну шайбу. Произошло это уже на три минуты с небольшим до финальной сирены (отличился Урхо Ваакайнинен), но это было все, на что сподобилась финская команда.

Таким образом, юниоры США выиграли со счетом 4:2 и вновь стали победителями мирового первенства. Стоит отметить, что американские юниоры выиграли 7 из последних десяти чемпионатов мира (U-18).

В матче за бронзу играли сборные России и Швеции. Россияне под руководством Сергея Голубовича одержали довольно уверенную победу со счетом 3:0 (голы в активе Данилы Галенюка, Дмитрия Саморукова, Кирилла Максимова) и впервые с 2011 года сумели добраться до медалей чемпионатов мира.

Самым ценным игроком турнира признан форвард сборной Финляндии Кристиан Весалайнен. Лучшими в своих амплуа стали: вратарь Максим Жуков (Россия), защитник Миро Хейсканен (Финляндия) и нападающий Кристиан Весалайнен. В символическую сборную по версии журналистов вошли: голкипер Дилан Сан-Сир (США); защитники Миро Хейсканен и Максвелл Гилдон (США); форварды Кристиан Весалайнен — Шон Дуге (США) — Иван Чехович (Россия).

Следующий юниорский чемпионат пройдет в России (принимают Магнитогорск и Челябинск) и в нем впервые за последние четыре года не сыграет команда Латвии, которая сегодня выбыла из элитного дивизиона, уступив в серии за выживание сверстникам из Беларуси.

ЮЧМ-2018 (U18). Финал:

США (U-18) — Финляндия (U-18) 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

1:0 — Норрис (Ткачук) — 03:51 (5x5)

2:0 — Фараби (Тортора) — 16:47 (5x5)

3:0 — Фараби (Кокерилл, Сан-Сир) — 21:03 (4x5)

3:1 — Рясанен (Коскенкорва, Котканиеми) — 27:05 (5x5)

4:1 — Мисмаш (Хагес, Ткачук) — 31:03 (5x4)

4:2 — Вааканайнен — 56:44 (6x5)

Броски: 25 — 24

Вратари: Сан-Сир — Лехтинен (с 56:44 — Луукконен).

Штраф: 24 — 10.

Матч за третье место:

Россия (U-18) — Швеция (U-18) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Галенюк (Чехович, Свечников) — 16:27 (5x4)

2:0 — Саморуков — 24:21 (5x5)

3:0 — Максимов — 59:45 (en).

Броски: 24 — 30.

Вратари: Устименко — Оман

Штраф: 4 — 4.