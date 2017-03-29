Аэропорт на Мадейре переименуют в честь Криштиану Роналду

Церемония переименования аэропорта неподалеку от города Фуншал состоится в среду в час дня по Москве. В ней примет участие сам футболист. В городе уже имеется бронзовая статуя Роналду, а также музей и отель, работающие под брендом CR7, который является распространенным прозвищем футболиста.

Однако идея переименования аэропорта встретила сопротивление со стороны местных политиков. Некоторые критики идеи переименования аэропорта считают, что музея с отелем достаточно.

Группа жителей Мадейры несколько месяцев назад обратилась к правительству с петицией, в которой говорилось, что переименование аэропорта не оправдано, но глава правительства острова в недавнем интервью раскритиковал скептиков, заявив, что им "не хватает манер".

Аэропорт Мадейры считается функционирует с 8 июля 1964 года и имеет одну взлётно-посадочную полосу.

Криштиану Роналду в 2016 году был в очередной раз признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Португальский футболист в пятый раз за свою карьеру стал обладателем приза "Золотой мяч" и сравнялся по этому показателю со своим давним соперником Лионелем Месси.