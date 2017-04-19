Adidas оскандалился, поздравив выживших в Бостонском марафоне

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NEWSru.com
среда, 19 апреля 2017 г. 18:32
Компания Adidas принесла извинения за рассылку электронных писем с поздравлениями в адрес участников последнего Бостонского марафона.
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Традиционный Бостонский марафон - один из престижнейших забегов на выносливость, который проводится ежегодно с 1897 года. В понедельник он прошел в 121-й раз.

После финиша участники получили от Adidas письмо, в теме которого было написано: "Поздравляем, вы выжили в Бостонском марафоне!"

Данная формулировка вызвала волну возмущения в связи с трагическими событиями в ходе соревнований 2013 года. Тогда в толпе болельщиков на финише Бостонского марафона злоумышленниками были приведены в действие два самодельных взрывных устройства. От террористического акта погибли три человека и 264 получили ранения.

Adidas принес извинения клиентам за тему своей рассылки, подчеркнув, что компании "невероятно жаль", сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

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