Абрамович может продать часть акций "Челси"

Российский владелец английского "Челси" Роман Абрамович заинтересован в продаже части акций футбольного клуба китайской инвестиционной компании HNA Group, сообщает The Sun.

Российский владелец английского "Челси" Роман Абрамович заинтересован в продаже части акций футбольного клуба китайской инвестиционной компании HNA Group, сообщает The Sun.

Подчеркивается, что председатель клуба Брюс Бак уже провел два раунда переговоров с представителями компании. Речь идет о покупке у Абрамовича 20% акций клуба, сумма потенциальной сделки может составить около 240 млн фунтов.

По информации газеты, российский бизнесмен намерен пойти на этот шаг, чтобы пустить полученные от продажи средства на реконструкцию домашнего стадиона клуба "Стэмфорд Бридж", а также на усиление команды.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов у предпринимателя Кена Бейтса. После у клуба начался самый успешный период в истории, он четыре раза выиграл чемпионат Англии, пять - Кубок страны, три - Кубок лиги, два - Суперкубок страны.

Также после покупки клуба российским миллиардером "Челси" впервые выиграл Лигу чемпионов, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне "аристократы" лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков после 25 встреч.