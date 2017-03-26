158-я ракетка мира повторила рекорд скорости на подаче

rus.DELFI.lv
воскресенье, 26 марта 2017 г. 12:59
Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс на турнире в Майами повторила рекорд скорости подачи для женского тенниса.
Bethanie Mattek-Sands
© AFP/Scanpix

Это был матч второго круга и проходил он в день рождения теннисистки из США (23 марта). Бетани преподнесла себе отличный подарок, не только выиграв эту встречу у десятой ракетки мира Элины Свитолиной из Украины (7:5, 6:4), но и попутно установила мировой рекорд по скорости подачи. Во втором сете при счете 4:4 Бетани исполнила эйс, отправив мяч со скоростью 210,8 км/ч (131 миля/час). Данный рекорд с 2014-го принадлежит Сабин Лисицки, но официально результат Маттек-Сэндс признан не был из-за возникшей помехи.

"Скорость не сразу высветилась на табло. Помню, я повернулась посмотреть, и когда там появилось "131", аж остановилась. Посмотрела на свою ложу: "Что, правда, 131?" А они такие: "Ну да, 131!".

Отметим, что Бетани Маттек-Сэндс занимает в мировом рейтинге WTA всего лишь 158-ю позицию и в основную сетку турнира в Майами попала только благодаря wild card. Впрочем, отметившая вчера свое 32-летие теннисистка оправдывает выданный аванс и уже добралась до четвертого круга, выбив попутно из дальнейшей борьбы не только Свитолину, но и 37-ю ракетку мира чешку Катержину Синякову (6:3, 4:6, 6:4), а также россиянку Анастасию Павлюченкову (4:6, 6:0, 6:3), занимающую в рейтинге WTA 1

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