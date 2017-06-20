Вайнаускас уходит с поста президента "Летувос ритаса"

Эту информацию подтвердил европарламентарий Антанас Гуога, ставший 19 июня крупнейшим пайщиком клуба.

"Мы с господином Вайнаускасом обо все открыто поговорили. Он во вторник уходит в отставку с поста президента. Руководство клуба меняется. Мы открыты, обращайтесь, если кто-то хочет примкнуть к нам", - сказал Гуога.

Гуога перенял права пайщика у адвоката Сигитаса Жидониса и работника клуба Ремигиюса Казилёниса. Другими пайщиками Lietuvos rytas остаются Дарюс Гудялис и Вильнюсский муниципалитет. На собрании пайщиков у Гуоги будут два голоса из 4.

Руководство клуба меняют после того, как Вайнаускас нелицеприятно отозвался о чернокожих игроках.