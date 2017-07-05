В Висагинасе пройдут гонки на лодках-драконах

Организатором этих захватывающих спортивно-развлекательных соревнований, которые проводятся в Висагинасе уже в третий раз, является ассоциация «Олимпийский спортклуб Шуклина».

В гонках примут участие более 20 команд из Белоруссии, Китая, Латвии и Литвы. Цель - как можно быстрее преодолеть дистанцию в 250 метров на лодках-драконах. В каждой команде - по 20 гребцов, спереди - барабанщик, который задаёт темп, сзади - рулевой. Лучшие получат не только заряд положительных эмоций, но и награды.

Всех приглашают прийти и поддержать гребцов, ведь желание добиться успеха и стремление к победе куда сильнее, если на берегу - твои болельщики.