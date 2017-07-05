В Висагинасе пройдут гонки на лодках-драконах

ru.DELFI.lt
среда, 5 июля 2017 г. 15:34
8 июля с 10.00 на Висагинском озере пройдут состязания на лодках-драконах Dragon Boat Racing 2017, сообщает портал NTTS.lt.
© Кадр видео

Организатором этих захватывающих спортивно-развлекательных соревнований, которые проводятся в Висагинасе уже в третий раз, является ассоциация «Олимпийский спортклуб Шуклина».

В гонках примут участие более 20 команд из Белоруссии, Китая, Латвии и Литвы. Цель - как можно быстрее преодолеть дистанцию в 250 метров на лодках-драконах. В каждой команде - по 20 гребцов, спереди - барабанщик, который задаёт темп, сзади - рулевой. Лучшие получат не только заряд положительных эмоций, но и награды.

Всех приглашают прийти и поддержать гребцов, ведь желание добиться успеха и стремление к победе куда сильнее, если на берегу - твои болельщики.

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В Висагинасе пройдут гонки на лодках-драконах
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