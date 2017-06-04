В марафонском забеге We Run Vilnius в Вильнюсе победили спортсмены

4 июня утром в Вильнюсе, на улицах Старого города собрались любители бега и профессиональные бегуны. В столице официально состоялся забег DNB | NIKE We Run Vilnius.

We Run Vilnius прошел в Вильнюсе уже в шестой раз. Бегуны по традиции испытали себя на разных дистанция: 21,098, 10 и 5 км.

В мероприятии участвовала и команда DELFI. На дистанции 21,098 км лучшее время показал олимпиец Ремигиюс Канчис (1:08:20).

На втором месте - белорус Игорь Цецеруков (1:08:55), на третьем – Игнас Брасявичюс (1:08:57).

Среди женщин лучший результат показала бегунья Диана Лобачевске – 1:17:12.

На дистанции 10 км среди мужчин победил Анфрей Егоров (32:59), среди женщин – Лорета Редкявичене (39:22).

На дистанции 5 км среди мужчин лидировал Юстинас Бержанскис (15:09), среди женщин – олимпийская чемпионка Эгле Бальчюнайте (17:16).