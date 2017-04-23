В Каунасе - мероприятие по случаю 95-летия литовского баскетбола

ru.DELFI.lt
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 19:20
23 апреля на арене "Жальгирис" в Каунасе пройдет мероприятие по случаю 95-летия литовского баскетбола, во время которого наградят баскетболистов и будут выступать знаменитые литовские исполнители.
Arvydas Sabonis su žmona
© DELFI / Tomas Vinickas

Специальные выступления по этому случаю готовили SEL, Джордана Буткуте и Линас Адомайтис. Ведущим мероприятия будет Мариёнас Микутавичюс.

Еще до начала мероприятия на арену прибыли известные представители шоу-бизнеса, спорта и политики. Прибыл легендарный литовский баскетболист Арвидас Сабонис с супругой, мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас с подругой, маг Рокас Бернатонис, Дайна Гудзинявичюте, Томас Балайшис-Секла и многие другие.

На мероприятие придет несколько тысяч зрителей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в Литве

В Каунасе - мероприятие по случаю 95-летия литовского баскетбола

Arvydas Sabonis su žmona
23 апреля на арене "Жальгирис" в Каунасе пройдет мероприятие по случаю 95-летия литовского баскетбола, во время которого наградят баскетболистов и будут выступать знаменитые литовские исполнители.

На Лондонском марафоне Лобачевске пришла к финишу 12-ой

Diana Lobačevskė
23 апреля утром в столице Великобритании (Лондоне) прошел 36-й марафон, в котором участвовала и литовская спортсменка Диана Лобачевске. Литовская спортсменка пришла к финишу 12-ой!

Литовская легкоатлетка Пальшите завоевала золотую медаль (21)

Airinė Palšytė
До этого дня литовская легкоатлетка, прыгунья в высоту, Айрине Пальшите занимала на состязаниях только 2 или 4 места. 4 марта в Белграде (Сербия) эта традиция была прервана и спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы в помещении.

Триумф Мейлутите — шесть золотых медалей (31)

Rūta Meilutytė
За три дня - шесть золотых медалей. Такой результат на Зимнем чемпионате Литвы по плаванию показала самая известная в мире литовская пловчиха Рута Мейлутите.

Мейлутите продолжит карьеру в Каунасе (11)

Мейлутите продолжит карьеру в Каунасе
Победительница Летних Олимпийских игр 2012 года Рута Мейлутите в среду сообщила, что продолжит спортивную карьеру в Каунасе.
Facebook друзья
Rambler's Top100