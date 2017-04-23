В Каунасе - мероприятие по случаю 95-летия литовского баскетбола

23 апреля на арене "Жальгирис" в Каунасе пройдет мероприятие по случаю 95-летия литовского баскетбола, во время которого наградят баскетболистов и будут выступать знаменитые литовские исполнители.

Специальные выступления по этому случаю готовили SEL, Джордана Буткуте и Линас Адомайтис. Ведущим мероприятия будет Мариёнас Микутавичюс.

Еще до начала мероприятия на арену прибыли известные представители шоу-бизнеса, спорта и политики. Прибыл легендарный литовский баскетболист Арвидас Сабонис с супругой, мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас с подругой, маг Рокас Бернатонис, Дайна Гудзинявичюте, Томас Балайшис-Секла и многие другие.

На мероприятие придет несколько тысяч зрителей.