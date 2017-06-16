Тренером каунасского "Жальгириса" остается Ясикявичюс

BNS
пятница, 16 июня 2017 г. 18:40
Каунасский баскетбольный клуб Zalgiris подписал новый двухлетний договор с тренером Шарунасом Ясикявичюсом, сообщила команда в пятницу.
Šarūnas Jasikevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мне действительно очень нравится Zalgiris, я чувствую, что меня здесь любят и уважают, а работа с этой командой - одна радость, ведь искать лучшего места где-то там действительно не хотелось. Были неплохие предложения от элитных команд Европы, однако я уже давно решил продолжать работу в Каунасе", - отметил в пресс-релизе Ш. Ясикявичюс.

Ш. Ясикявичюс завершил карьеру баскетболиста в 2014 году. Он тогда стал ассистентом тренера Zakgiris, а позднее и старшим тренером. За свою карьеру игрока она получил четыре титула в Евролиге, а в 2003 году вместе со сборной Литвы стал чемпионом Европы.

Каунасский Zalgiris в Евролиге в минувшем сезоне занял десятое место и стал чемпионом Литвы.

BNS
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Тренером каунасского "Жальгириса" остается Ясикявичюс

Šarūnas Jasikevičius
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