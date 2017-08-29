"За два часа до 15 ч. баскетболисты приехали в Вильнюсский аэропорт сразу же после 1,5-часовой тренировки.
В самолете баскетболистов будет ждать обед, а через три часа в Тель-Авиве их ждет ужин. Если бы сборная прилетела в Израиль 28 августа, то во вторник в 17 ч. она должна была бы тренироваться.
"Хотелось, чтобы все шло по плану, но вильнюсская команда "Летувос ритас" предоставила нам зал, мужчины хорошо отдохнули в гостинице. Просто ту тренировку перенесли в Вильнюс. Спасибо, что пилоты все быстро привели в порядок", – сказал тренер.
На вопрос, как обстоят дела с Донатасом Мотеюнасом, который находится в Хьюстоне, Адомайтис заверил, что ураган не помешает ему вовремя прилететь в Тель-Авив.
Генеральный директор Литовской федерации баскетбола (ЛФБ) Миндаугас Шпокас сказал, что все эти обстоятельства только на пользу сборной.
"Меньше стресса. И что касается посадки самолета, если та была поломка, и что касается тренировки в Тель-Авиве. В Вильнюсе у нас прошла хорошая тренировка, процесс был хорошим. Хорошо, что состязания не завтра", – сказал он.
Первый матч ждет литовскую сборную 31 августа. Это будет встреча со сборной Грузии.
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