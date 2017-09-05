На площадке на этот раз блистал Йонас Валанчюнас, а его коллега Йонас Мачюлис после матча доставлен в больницу в Таль-Авиве.
В ходе третьей четверти он получил удар в лицо, долго лежал на площадке и отправился на скамейку запасных. В игру он не вернулся. Подозревают, что у него может быть сломан нос.
После третьей победы подряд, сборная Литвы прошла в одну восьмую финала.
Последний матч в группе Б подопечные Д.Адомайтиса сыграют с национальной сборной Германии в среду.
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