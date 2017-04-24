Президент Литовской федерации футбола передумал уходить

BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 18:20
Президент Литовской Федерации футбола (LFF) Эдвинас Эймонтас в понедельник заявил, что отзывает своё решение об уходе с занимаемого поста.
Edvinas Eimontas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Им (оппонентам) нужен не только пост президента, они хотят унизить меня как личность и умалить все перемены, которые сейчас только набирают силу. И я это вскоре заметил. Видя всё это, я решил отозвать своё решение об уходе с поста президента", - сказал Эймонтас на пресс-конференции.

Он повторил, что на него оказывали давление члены Исполкома LFF, угрожавшие запятнать его репутацию.

На официальном сайте LFF было распространено заявление членов Исполкома, в котором отвергаются обвинения со стороны президента.

"Постоянно повторяемые президентом LFF утверждения, якобы Исполком LFF противится подготовке рапорта о "Практике хорошего управления", внесению изменений в устав, не имеют никакого основания", - говорится в документе.

BNS
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