Несмотря на скользкие дороги участники "Веломарафона" улучшили результаты

ru.DELFI.lt
воскресенье, 20 августа 2017 г. 16:03
В воскресенье в восьмой раз стартовало самое массовое в Литве спортивное мероприятие "Веломарафон". После ночного и утреннего дождя дорожное покрытие было мокрым, что для велосипедистов представляло трудности: многие оказались на земле.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Заезд Toyota SPORT на 100 километров выиграл 25-летний житель Вильнюса Юстас Климавичюс, который в прошлом году был восьмым. Расстояние он преодолел за 2 часа 21 минуту и 55 секунд. Это почти на минуту быстрее, чем результат прошлогоднего победителя Паулюса Шишкявичюса, когда в Вильнюсе светило солнце и было сухо.

Второе место занял Юста Бянюшис (2:21:09), третье - Дарюс Джервус (2:21:29).

В заезде на 50 километров среди женщин самой быстрой оказалась шестнадцатилетняя жительница Вильнюса Анастасия Русак (1:14:48), результат которой улучшил прошлогодний почти на три минуты. Второе место заняла Грета Карасёвайте (1:16:46), третьей стала Гедре Амбразявичюте (1:16:50).

Победителем заезда Toyota Semi-Sport стал житель Утенос Эйтвилас Ажялис, который пятидесятикилометровую трассу одолел за 1 час 10 минут и 30 секунд. Это на две секунды лучше, чем в прошлом году. Всего у старта выстроились более 330 участников. Стартовую отмашку им дали представитель Toyota Гедиминас Игнотас и инициатор "Веломарафона" Бенедиктас Ванагас.

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Спорт в Литве

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