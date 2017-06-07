Наложен арест на арену Lietuvos rytas

Согласно сообщению, 29 мая было арестовано имущество на сумму 914 850 евро и 82 цента. Арестована арена Lietuvos rytas.
По словам Пурлиса, клуб вовремя не заплатил деньги банку.
"Не успели к срокам платежей, – сказал BasketNews.lt Пурлис. – С банками все в порядке, они негибки, поэтому и возникают такие ситуации. Есть поручитель, процессуальные действия которого сейчас и привели к аресту имущества. Протекает процесс, переговоры, я не хотел бы это подробно комментировать. В течение двух недель будет известно больше, пока работу клуба никто не ограничил".
По словам Пурлиса, зарплаты игрокам и тренерам платят своевременно. Эту информацию на этой неделе в интервью телевидению Lietuvos rytas подтвердил и тренер команды Римантас Куртинайтис.