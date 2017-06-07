Наложен арест на арену Lietuvos rytas

В конце сезона вильнюсский баскетбольный клуб "Летувос ритас" (Lietuvos rytas) столкнулся с неприятностями. Наложен арест на имущество клуба на сумму более 900 000 евро. Эту информацию порталу BasketNews.lt подтвердил директор клуба Мартинас Пурлис.

Согласно сообщению, 29 мая было арестовано имущество на сумму 914 850 евро и 82 цента. Арестована арена Lietuvos rytas.

По словам Пурлиса, клуб вовремя не заплатил деньги банку.

"Не успели к срокам платежей, – сказал BasketNews.lt Пурлис. – С банками все в порядке, они негибки, поэтому и возникают такие ситуации. Есть поручитель, процессуальные действия которого сейчас и привели к аресту имущества. Протекает процесс, переговоры, я не хотел бы это подробно комментировать. В течение двух недель будет известно больше, пока работу клуба никто не ограничил".

По словам Пурлиса, зарплаты игрокам и тренерам платят своевременно. Эту информацию на этой неделе в интервью телевидению Lietuvos rytas подтвердил и тренер команды Римантас Куртинайтис.