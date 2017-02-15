Мейлутите продолжит карьеру в Каунасе

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BNS
среда, 15 февраля 2017 г. 12:23
Победительница Летних Олимпийских игр 2012 года Рута Мейлутите в среду сообщила, что продолжит спортивную карьеру в Каунасе.
© DELFI / Rafael Achmedov

Тренировать 19-летнюю спортсменку будет Паулюс Андрияускас.

"Начав тренировки в Каунасе, я решила, что хочу быть в этом городе, в котором я выросла", - сказала журналистам Р. Мейлутите. - Поэтому возможности уехать за рубеж больше не привлекали".

19-летняя спортсменка отдалилась от плавания после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где в августе прошлого года она заняла седьмое место в финале 100-метровки брассом.

После путешествий с братьями по Южной Америке, Европе и Литве она вернулась к соревнованиям только в декабре - на Чемпионате Литвы.

32-летний тренер П. Андрияускас сказал, что готов внести изменения в систему тренировок лондонской олимпийской чемпионки.

BNS
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