Литовские легкоатлеты на мировом первенстве завоевали золото и бронзу

35-летний легкоатлет толкнул ядро на 16 метров 26 сантиметров и улучшил рекорд чемпионата.

25-летний литовский спортсмен Донатас Дундзис улучшил личный рекорд (13 м. 13 см.) и завоевал бронзовую награду. Второе место занял представитель Узбекистана Хуснидин Норбеков (14 м. 87 см.). В соревнованиях принимали участие девять спортсменов.

Неделю назад М.Билюс принял участие в борьбе за медаль чемпионата по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями в соревнованиях по метанию диска (группа F37). Он почти стал бронзовым призером, но в последний момент его обошел австралийский атлет. Вице-чемпион соревнований в этом виде М.Билюс бросил диск на 51 м. 95 см. Австралиец Гай Хенли в ходе последней попытки достиг лучшего результата - 53 м. 59 см. и поднялся на второе место и вытеснил представителя Литвы на четвертую позицию.

Напомним, что в 2016 году в Рио де Жанейро М.Билюс стал паралимпийским чемпионом, толкнув ядро на 16, 80 м. На паралимпийских играх в соревнованиях по метанию диска легкоатлет завоевал серебро (53,50 м.)