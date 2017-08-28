Литовская федерация баскетбола (ЛФБ) сообщила, что сборная скорее всего вылетит в Израиль 29 августа, также заказным рейсом, если удастся устранить неполадки.

По иронии планы сборной расстроил самолет Avia Solutions Group Боинг 737, на котором в будущем сезоне будет летать каунасский "Жальгирис".

По словам представителей ЛФБ, рейс отозвали из-за того, что в кабине пилотов загорелась лампочка, сигнализирующая о поломке закрылков. Осмотрев самолет, механики никаких неисправностей не обнаружили, но из соображений безопасности рейс отменили.

Чемпионат Европы начнется 31 августа, в четверг. В 18.30 ч. сборная Литвы встретится со сборной Грузии.

Но отмена рейса в Тель-Авив - не единственная головная боль сборной.

Сейчас с командой нет Донатаса Мотеюнаса, который ненадолго вылетел в Хьюстон (США) к подруге, которая должна родить ребенка. Но неясно сможет ли он вовремя вернуться к команде.

Хьюстон на днях накрыл тропический шторм, который вызвал катастрофическое наводнение, на данный момент стихия унесла жизни пяти человек. Аэропорты Хьюстона не будут работать до среды.

"Донатас сообщил, что счастливо добрался до дома в Хьюстоне. Все в порядке", – сказал 28 августа стратег сборной Дайнюс Адомайтис.