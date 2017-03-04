Литовская легкоатлетка Пальшите завоевала золотую медаль

ru.DELFI.lt
суббота, 4 марта 2017 г. 22:05
До этого дня литовская легкоатлетка, прыгунья в высоту, Айрине Пальшите занимала на состязаниях только 2 или 4 места. 4 марта в Белграде (Сербия) эта традиция была прервана и спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы в помещении.
Airinė Palšytė
© AFP / Scanpix

24-летняя Пальшите в финале начала с самой небольшой высоты. 180, 185, 189, 192, 194 и 196 см она преодолела с первой попытки.

У последней высоты остановилась ее самая серьезная соперница – победительница олимпиады в Рио-де-Жанейро испанка Рут Бейтиа. 37-летняя ветеранка заняла второе место и довольствовалась серебром, ее результат - 194 см, бронзу неожиданно завоевала украинка 19-летняя Юлия Левченко (194 см).

После того, как ее соперницы оставили борьбу, Пальшите решила взять рекорд Литвы. со второй попытки ей удалось это сделать: она взяла высоту 201 см.

Прежний национальный рекорд был установлен в Вильнюсе самой же Пальшите в январе 2017 года – 200 см.

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Спорт в Литве

Литовская легкоатлетка Пальшите завоевала золотую медаль

Airinė Palšytė
До этого дня литовская легкоатлетка, прыгунья в высоту, Айрине Пальшите занимала на состязаниях только 2 или 4 места. 4 марта в Белграде (Сербия) эта традиция была прервана и спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы в помещении.

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