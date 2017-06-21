"Летувос ритас" хотят переименовать в "Ритас"

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BNS
среда, 21 июня 2017 г. 17:45
Обсуждается идея переименовать в будущем вильнюсский баскетбольный клуб Lietuvos rytas в Rytas, его возглавит предприниматель Дарюс Гудялис. Это сообщил после собрания совладельцев клуба в среду мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Jamesas Baronas
© DELFI / Domantas Pipas

"Принято решение, что будет переходный период и год спустя должно быть сменено название. Больше всего склоняются к названию, которое просто больше привычно в среде болельщиков и на международной арене - чтобы это был Rytas", - сказал BNS мэр Вильнюса.

На этой неделе крупнейшим совладельцем Lietuvos rytas стал член Европарламента, предприниматель Антанас Гуога.

Гедвидас Вайнаускас во вторник подал в отставку с должности президента вильнюсского баскетбольного клуба Lietuvos rytas. Его раскритиковали за расистские замечания о том, что в команде не может быть больше двух темнокожих баскетболистов.

BNS
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Спорт в Литве

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Jamesas Baronas
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